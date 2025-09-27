Два торговых объекта повреждены после налёта дронов на Волгоградскую область

В ночь с 26 на 27 сентября при атаке вражеских беспилотников на Волгоградскую область пострадало два торговых объекта. Обломки дронов упали в Красноармейском районе областного центра. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта. Пострадавших нет», — привела его слова администрация региона.

Беспилотники были уничтожены силами Министерства обороны. На земле разрушения оказались минимальными, пострадавших нет.

Ранее в Волгоградской области сообщалось о массированной атаке беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Тогда из-за падения обломков в разных районах возникли возгорания сухой растительности, которые быстро потушили пожарные расчёты. Кроме того, в Руднянском районе было нарушено электроснабжение села Подкуйково, где на линии ЛЭП работали ремонтные бригады.