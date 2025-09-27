Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 06:55

Ушлая кассирша кидала фанатов группы «Руки вверх!» на деньги, но афера вскрылась

В Туле возбудили дело о мошенничестве с билетами на концерт группы Руки вверх!

Сергей Жуков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov

Сергей Жуков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov

Следователи УМВД по Туле возбудили уголовное дело в отношении кассира, обманувшей 22 поклонников группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Следователями отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая проводила незаконные операции двумя способами: не перечисляла деньги за официально проданные билеты организаторам, а также продавала билеты без фиксации в базе данных. Присвоенные средства она тратила на личные нужды. В результате обманутые зрители не смогли попасть на концерт.

Гонорары юного краша россиянок Вани Дмитриенко взлетели в разы за последние месяцы
Гонорары юного краша россиянок Вани Дмитриенко взлетели в разы за последние месяцы

Ранее Life.ru рассказывал, что группа «Тату» может заработать порядка 30 миллионов рублей с продажи билетов на свой первый за много лет концерт в Москве. Выступление запланировано на 25 октября.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Руки вверх
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar