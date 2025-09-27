Ушлая кассирша кидала фанатов группы «Руки вверх!» на деньги, но афера вскрылась
В Туле возбудили дело о мошенничестве с билетами на концерт группы Руки вверх!
Сергей Жуков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov
Следователи УМВД по Туле возбудили уголовное дело в отношении кассира, обманувшей 22 поклонников группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Следователями отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она.
По данным правоохранительных органов, подозреваемая проводила незаконные операции двумя способами: не перечисляла деньги за официально проданные билеты организаторам, а также продавала билеты без фиксации в базе данных. Присвоенные средства она тратила на личные нужды. В результате обманутые зрители не смогли попасть на концерт.
Ранее Life.ru рассказывал, что группа «Тату» может заработать порядка 30 миллионов рублей с продажи билетов на свой первый за много лет концерт в Москве. Выступление запланировано на 25 октября.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.