Ушлая кассирша кидала фанатов группы «Руки вверх!» на деньги, но афера вскрылась

Следователи УМВД по Туле возбудили уголовное дело в отношении кассира, обманувшей 22 поклонников группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Следователями отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая проводила незаконные операции двумя способами: не перечисляла деньги за официально проданные билеты организаторам, а также продавала билеты без фиксации в базе данных. Присвоенные средства она тратила на личные нужды. В результате обманутые зрители не смогли попасть на концерт.