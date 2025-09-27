Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 06:33

ГП подала иск к владельцу порта в Туапсе, обвиняемому в хищении 919 млн

Порт Туапсе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov

Порт Туапсе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov

Генеральная прокуратура России направила в Арбитражный суд Краснодарского края иск против предпринимателя Шахлара Новрузова. Его ранее арестовали по делу о покушении на хищение почти миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные из карточки дела.

Согласно материалам дела, ответчиками также выступают компания «Вониксель лимитед» — учредитель ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», и бывший топ-менеджер «Инжтрансстроя» Олег Басин. В начале сентября Новрузова арестовали по обвинению в попытке хищения чужого имущества на сумму более 919 млн рублей.

Дело расследуют сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, квалифицировав действия бизнесмена как покушение на особо крупное мошенничество. Его апелляция о смягчении меры пресечения судом была отклонена.

Миллиарды: Названа сумма, которую похитил бизнесмен Новицкий из пенсионных фондов
Миллиарды: Названа сумма, которую похитил бизнесмен Новицкий из пенсионных фондов

Ранее сообщалось о громкой истории с краснодарским предпринимателем Александром Хайруллаевым, которого считали умершим. Однако на свадьбе его дочери неожиданно прозвучало голосовое сообщение из Парижа, где он обратился к гостям и родственникам. Эта запись стала доказательством того, что бизнесмен жив, и вызвала настоящий шок среди приглашённых, привыкших к версии о его «официальной смерти».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar