ГП подала иск к владельцу порта в Туапсе, обвиняемому в хищении 919 млн

Генеральная прокуратура России направила в Арбитражный суд Краснодарского края иск против предпринимателя Шахлара Новрузова. Его ранее арестовали по делу о покушении на хищение почти миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные из карточки дела.

Согласно материалам дела, ответчиками также выступают компания «Вониксель лимитед» — учредитель ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», и бывший топ-менеджер «Инжтрансстроя» Олег Басин. В начале сентября Новрузова арестовали по обвинению в попытке хищения чужого имущества на сумму более 919 млн рублей.

Дело расследуют сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, квалифицировав действия бизнесмена как покушение на особо крупное мошенничество. Его апелляция о смягчении меры пресечения судом была отклонена.

Ранее сообщалось о громкой истории с краснодарским предпринимателем Александром Хайруллаевым, которого считали умершим. Однако на свадьбе его дочери неожиданно прозвучало голосовое сообщение из Парижа, где он обратился к гостям и родственникам. Эта запись стала доказательством того, что бизнесмен жив, и вызвала настоящий шок среди приглашённых, привыкших к версии о его «официальной смерти».