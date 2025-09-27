«Собака лает, караван идёт»: Певцов отреагировал на высказывания уехавших из России артистов

Депутат Госдумы и российский актёр Дмитрий Певцов в разговоре с РИА «Новости» прокомментировал высказывания артистов, покинувших Россию. Он посоветовал им сосредоточиться на работе и перестать заниматься критикой.

«Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там ещё что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья... Собака лает, караван идёт», – сказал он.

По словам парламентария, уехавшие артисты должны создавать собственные проекты и реализовывать себя в творчестве, а не тратить силы на высказывания в адрес России. Певцов подчеркнул, что подобная критика не имеет значения и никак не влияет на жизнь внутри страны.

Ранее Певцов подчёркивал, что высказывания публичных людей, которые могут восприниматься как предательство национальных интересов, должны пресекаться. При этом он уточнял, что все граждане России, включая артистов, находятся в едином правовом поле: если закон не нарушен, претензий быть не может. Депутат напоминал, что ответственность для всех одинакова и определяется действующим законодательством.