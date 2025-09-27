Институт развития интернета анонсировал свыше 80 проектов на предстоящий год

Институт развития интернета (ИРИ) представил масштабную программу новых проектов на предстоящий сезон в московском кинотеатре «Художественный». Мероприятие собрало представителей творческих профессий, включая Александра Зарубина (Сашу Стоуна), Вадима Галыгина, Дмитрия Певцова и Фёдора Бондарчука, сообщает пресс-служба ИРИ в комментарии для Life.ru.

Звёзды рассказали корреспонденту Life.ru о новых проектах. Видео © Life.ru

Генеральный директор института Алексей Гореславский отметил, что ключевой задачей является помощь производителям контента в понимании зрительской реакции. Он выделил три наиболее успешных проекта прошлого сезона: фантастическую сагу «Последний Богатырь. Наследие», детский проект «Любопытная Варвара» с высокой досматриваемостью и художественный сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», впервые показавший уход главного героя на СВО.











Согласно представленной статистике, ИРИ поддержал свыше 1000 проектов на 63 млрд рублей в 2023–2025 годах, при этом съёмки проводились во всех 89 регионах России. Количество уникальных устройств, просматривавших проекты ИРИ, выросло на 30% до 7,3 млн, а время просмотра превысило 2 часа 20 минут в месяц на устройстве.





«Благодаря многообразию творческих ресурсов, которые имеют отношение к системе Института развития интернета, все там творческие команды, большие компании, маленькие. Чего только не будет! Вот обычно каждый сезон презентация сезона ИРИ — это огромная палитра», — заявил актёр и телеведущий Вадим Галыгин.

В новом сезоне зрителей ожидают исторические драмы «Константинополь» и «Князь Андрей», фантастические проекты по мотивам произведений Стругацких, а также сериалы о современности, включая военные драмы «СВОИ» и «10 историй о любви и смерти». Особое внимание уделено детскому контенту, документалистике и новым форматам, таким как аудиальные проекты и веб-сериалы для социальных сетей.

Ранее на Российском интернет-форуме 2025 года состоялась дискуссия, посвящённая перспективам развития отечественной игровой индустрии. Участники мероприятия отметили, что в условиях ухода с рынка ряда зарубежных компаний стратегия импортозамещения приобретает ключевое значение, а национальные студии и платформы начинают играть ведущую роль.