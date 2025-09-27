Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 09:18

Россиянам рассказали, кому положены скидки и бесплатный капремонт в доме

Экономист Казанцева: Жители аварийных домов могут не платить за капремонт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freedom365day

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freedom365day

Взносы на капитальный ремонт уже почти десять лет являются обязательной статьёй расходов для большинства собственников жилья. Эти платежи ощутимо бьют по бюджету домохозяйств, заявила в беседе с РИА «ФедералПресс» доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Есть категории граждан, которым платить не нужно: жители домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, а также жильцы в населённых пунктах, планируемых к закрытию, или на землях, изымаемых для нужд государства и муниципалитетов. Такие объекты исключаются из общей квоты на капремонт.

«Остальные граждане, приватизируя жильё, должны понимать, что расходы на капитальный ремонт будут считаться одной из статей расходов на его содержание», – сказала Казанцева.

Федеральный закон предусматривает льготы для инвалидов I и II групп, одиноких пенсионеров старше 70 лет, семей пенсионеров, а также детей‑инвалидов и опекунов. В этих случаях плательщик вносит половину установленного норматива, а оставшуюся часть компенсирует государство.

Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации системы ЖКХ в Подмосковье
Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации системы ЖКХ в Подмосковье

Ранее экономист назвала несколько способов, которые помогут жильцам снизить платежи по ЖКХ на фоне роста тарифов. По её словам, россиянам следует научиться строгой финансовой дисциплине и выработать привычку рационально потреблять энергию.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar