Россиянам рассказали, кому положены скидки и бесплатный капремонт в доме

Взносы на капитальный ремонт уже почти десять лет являются обязательной статьёй расходов для большинства собственников жилья. Эти платежи ощутимо бьют по бюджету домохозяйств, заявила в беседе с РИА «ФедералПресс» доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Есть категории граждан, которым платить не нужно: жители домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, а также жильцы в населённых пунктах, планируемых к закрытию, или на землях, изымаемых для нужд государства и муниципалитетов. Такие объекты исключаются из общей квоты на капремонт.

«Остальные граждане, приватизируя жильё, должны понимать, что расходы на капитальный ремонт будут считаться одной из статей расходов на его содержание», – сказала Казанцева.

Федеральный закон предусматривает льготы для инвалидов I и II групп, одиноких пенсионеров старше 70 лет, семей пенсионеров, а также детей‑инвалидов и опекунов. В этих случаях плательщик вносит половину установленного норматива, а оставшуюся часть компенсирует государство.

Ранее экономист назвала несколько способов, которые помогут жильцам снизить платежи по ЖКХ на фоне роста тарифов. По её словам, россиянам следует научиться строгой финансовой дисциплине и выработать привычку рационально потреблять энергию.