Названы товары, которые нельзя покупать даже при огромных скидках

Покупателям стоит обходить стороной некоторые товары, даже если на них есть огромные скидки. Некоторые из них запрещены к продаже, но некоторые используют лазейки для их реализации. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Европейской юридической службы Екатерина Ноженко.

Как пояснила специалист, под ограничения подпадает целый ряд товаров. Среди них — алкоголь без необходимой лицензии и документов, включая продукцию домашнего изготовления, а также предметы, загрязнённые радиацией. Запрещена торговля и покупка продуктов питания с просроченной или неизвестной датой годности, пищи, продающейся на развес без упаковки, и благотворительной помощи, предназначенной для общественных организаций.

Санэпидемиологические нормы также предостерегают от приобретения позеленевшего картофеля, дважды замороженных продуктов (размороженных и снова помещённых в морозилку), консервов в мятных банках и птицы, которую не выпотрошили (исключение составляет дичь). Если покупатель заметил такой товар в магазине, юрист советует потребовать от персонала убрать его с продажи.

Ранее Life.ru рассказывал, что на рынке инструментов и оборудования нередко встречаются подделки. Наиболее опасными являются электроинструменты и аккумуляторы, так как могут привести к воспламенению. Уменьшить риск можно, если покупать товары у официальных продавцов.