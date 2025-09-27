Интервидение
27 сентября, 09:04

Чистота и безопасность: Британский журналист описал эмоции после поездки в Москву

Британский журналист Делингпоул был шокирован безопасной и чистой Россией

Обложка © Life.ru

Москва безопаснее, чище и комфортнее, чем Лондон, а транспорт работает лучше. Своим мнение в статье The Spectator поделился британский журналист Джеймс Делингпоул, назвав Россию «великолепной страной» и сравнив её с западными государствами.

«Хотите верьте, хотите нет, но Россия великолепная страна», — написал он в своей колонке.

Автор статьи отметил чистоту московских улиц, вежливость жителей и стабильную экономику, что подтверждается полными ресторанами. Он подчеркнул, что даже сами россияне иногда подвержены западным мифам о своей стране. Журналист выразил уважение к православным традициям и обратил внимание на преследование священников в Молдавии, заявив, что западная пресса не видела такой пропаганды со времён Брежнева.

Британец переехал в Россию в поисках безопасности и поделился впечатлениями
Ранее американец Эрик Пиччоне вместе с семьёй переехал из США в Ярославль, объяснив свой выбор желанием найти более безопасную и комфортную жизнь. Его видео о жизни на Волге вызвало широкий резонанс как среди иностранцев, так и в российской аудитории. В интервью он рассказал о причинах переезда, отметив, что хотел разрушить миф о России как «страшном, беспросветном месте», и считает, что ему это удалось.

    avatar