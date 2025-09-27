Интервидение
27 сентября, 09:08

Лукашенко рассказал, о чём говорил с Путиным и как Белоруссия собирается «выживать»

В ходе многочасовых переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина обсуждались совместные шаги для преодоления текущих трудностей. Об этом агентству БелТА сообщил глава РБ.

«Думали, как же нам выжить в это сложное время», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что мировая обстановка заставляет даже крупные страны, такие как Россия, искать пути действий, а для Белоруссии это особенно важно. Он подчеркнул необходимость эффективной работы для развития и сохранения независимости. Президент заявил, что мир сейчас «разделён на куски» и ведётся борьба за ресурсы. При этом он призвал своих соотечественников работать ради будущего страны.

Ранее Лукашенко сообщил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным были достигнуты принципиальные договорённости по поставкам российского газа на пятилетний срок. Стороны уже согласовали вопросы по нефти и газу, и остаётся лишь «дошлифовать» детали соглашения. Он подчеркнул, что ключевым моментом стала договорённость о поставках газа именно на пятилетний период, а не на один год.

Милена Скрипальщикова
