27 сентября, 09:28

Умер ещё один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Умер продюсер Дмитрий Сараев, раненный при теракте в Крокус Сити Холле

Обложка © Telegram / ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

Известный музыкальный продюсер Дмитрий «Космич» Сараев, получивший пулевое ранение в спину во время теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, скончался в возрасте 53 лет. Информацию о его смерти подтвердила администрация телеграм-канала «Звёздный городок».

«В мае Дмитрию исполнилось 53 года. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего...», — сообщили в администрации.

В пресс-службе добавили, что Сараев был неординарным и творческим человеком, активно участвовал в жизни города, несколько раз баллотировался в муниципальные депутаты и организовывал концерты с участием известных артистов. Для многих жителей и, в частности, выпускников школы им. В.М. Комарова он был настоящим другом.

Сараев являлся основателем концертных компаний RIFF agency и Space RIFF, организовавших сотни мероприятий в России и за рубежом. Напомним, в марте прошлого года в подмосковном Красногорске произошёл теракт в концертном зале. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли здание. Жертвами атаки стали 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Как рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте, пострадавшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице.

