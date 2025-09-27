Интервидение
27 сентября, 10:00

В МАГАТЭ раскрыли, на сколько хватит мировых запасов урана

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: Запасов урана на Земле хватит ещё на век

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Глобальных разведанных месторождений природного урана хватит для полноценного функционирования атомной энергетики в течение всего XXI века. Данный прогноз был представлен заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаилом Чудаковым в ходе беседы с ТАСС.

Чудаков пояснил, что объёмы запасов урана напрямую зависят от его рыночной цены. Он сослался на недавнее заявление генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва, который отметил отсутствие аварийных сценариев в этой сфере. По словам замглавы МАГАТЭ, добыча просто будет вестись по иной стоимости, источником же сырья может стать практически любое месторождение, а ключевым вопросом станет конечная цена киловатт-часа электроэнергии.

«Мы находим новые и новые залежи [урана]. Проводим соответствующую разведку. Я не вижу ничего критического, что это завтра закончится», — поделился он.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп уверил о своём незнании в ситуации поднятой Индией насчёт импорта урана и удобрений из России. После неудобного вопроса журналистов американский лидер сыграл удивление и пообещал разобраться в поднятом вопросе.

