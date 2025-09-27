Нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с ХК Металлург

Нападающий Евгений Кузнецов достиг договорённости с магнитогорским «Металлургом» о подписании контракта, сообщает «Чемпионат». Решение спортсмена возвращается в КХЛ стало известно после переговоров с клубом.

В минувшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал за санкт-петербургский СКА, проведя всего 39 матчей регулярного чемпионата КХЛ из-за проблем со здоровьем. Он набрал 37 очков — 12 голов и 25 результативных передач. До этого хоккеист более десяти лет выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. За карьеру в КХЛ он провёл 296 матчей, заработав 207 очков.

«Металлург» в текущем сезоне провёл восемь игр, набрав 14 очков и демонстрируя высокий темп. Появление Кузнецова в составе команды может значительно усилить её атакующий потенциал.

Тем временем российский нападающий Василий Подколзин временно покинул расположение «Эдмонтон Ойлерз» и отправился в Россию в связи с трагической смертью отца. Клуб выразил глубокие соболезнования игроку и его близким, отметив, что спортсмен возьмёт отпуск, чтобы провести время с семьёй.