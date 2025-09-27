Под Красноярском неизвестные расстреляли дом чиновницы из автомобиля

Жилой дом главы одного из сёл в Енисейском районе Красноярского края стал мишенью для неизвестных, которые произвели несколько выстрелов по его фасаду из движущегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Неизвестные расстреляли дома главы села в Енисейском районе. Видео © Telegram / Kras Mash

Хозяйка дома Ольга Зубарева не сомневается, что нападение имеет прямую связь с её профессиональной деятельностью, в частности с противодействием нелегальным археологам, орудующим в окрестностях Озёрного. Женщина уверена, что стрельба – это акт запугивания.

При этом позиция участкового уполномоченного, как следует из комментария издания, кардинально отличается от версии пострадавшей. Сотрудник полиции считает инцидент банальным хулиганством, не имеющим скрытых мотивов.

В момент обстрела внутри здания находилась сама чиновница, которая чудом не пострадала. Отмечается, что обычно в это время в доме играли её малолетние внуки, но в тот день их там не оказалось.

Позднее оперативникам удалось задержать подозреваемого в совершении нападения. Им оказался местный житель 1964 года рождения, против которого возбудили уголовное дело за порчу имущества.

