МВД предупредило россиян о мошеннических схемах на сервисах с автопродлением

Незаконное списание средств онлайн-сервисом с карт и счетов, от которых пользователь отказался, без объяснений, является мошенничеством. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что многие компании прибегают к недобросовестным практикам. Они намеренно затрудняют отписку от услуг, продолжают списывать средства с привязанных карт даже после их удаления, а также маскируют информацию об автоматическом продлении подписок таким образом, чтобы она осталась незамеченной для пользователя.

«Это не всегда мошенничество в уголовно-правовом смысле, но точно недобросовестное предпринимательство. Пользователь вроде бы сам «не дочитал», «не нажал туда», «не учёл нюанс» — и остаётся крайним», — отмечают в управлении.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники целенаправленно совершают короткие звонки и сбрасывают их. Это вызывает у жертвы любопытство или тревогу и заставляет перезвонить на платный номер.