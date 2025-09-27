Юрист объяснил, почему тюремные нары не вылечат алкоголизм

Создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил отправлять людей с алкогольной зависимостью в тюрьму на шесть месяцев и заставлять их самим оплачивать курс лечения. Идея вызвала резонанс, но не обретает юридической опоры. Юрист Дмитрий Костин в беседе с РИАМО заявил, что эффективной такая мера вряд ли станет.

Действующее законодательство не допускает тюремных сроков за алкоголизм. Уголовный и административный кодексы действительно содержат наказания — в том числе принудительные работы — но сам факт болезни не является основанием для привлечения к ответственности.

По словам эксперта, с точки зрения закона это невозможно, а сама инициатива направлена исключительно на самопиар.

«Если допустить возможность подобного, то сразу встаёт вопрос реализации. Более того, УК РФ и КоАП РФ уже содержат санкции в виде принудительных работ, однако с точки зрения административного и уголовного законодательства гражданина нельзя привлечь к ответственности за наличие у него такого рода заболевания», — резюмировал юрист.

Ранее общественники призвали сажать злостных алкоголиков в тюрьму, где их будут принудительно лечить. По мнению общественной организации, оплачивать лечение они должны из своего кармана, чтобы было больше мотивации.