Из леса — в тюрьму: Россиян предупредили о наказании за сбор краснокнижных грибов
Эксперт Безсмертная: За сбор краснокнижных грибов можно лишиться свободы
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сбор грибов, занесённых в Красную книгу, может обернуться для россиян уголовной ответственностью с лишением свободы на срок до четырёх лет и штрафом до одного миллиона рублей, предупредила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная. Она напомнила, что с 2023 года действует статья 260.1 УК РФ, предусматривающая строгие наказания за умышленное уничтожение или оборот редких видов.
«Штрафы являются одним из экономических механизмов, направленных на защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и иных организмов (это касается, в том числе, и грибов), а также на поддержание порядка в части соблюдения правил охраны особых природных территорий», — отметила эксперт.
Если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, срок лишения свободы возрастает до восьми лет, а штраф — до двух миллионов рублей. При случайном сборе краснокнижных грибов без умысла применяется административная ответственность по статье 8.35 КоАП со штрафом от 2,5 до 5 тысяч рублей. Отдельно наказывается сбор любых грибов на территориях заповедников — штраф для граждан составляет 3–4 тысячи рублей с конфискацией добычи, подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».
