Градус ответственности: В России призвали сажать в тюрьму злостных алкоголиков

Борьбу с алкоголизмом в России следует ужесточить путём принудительного лечения и тюремного заключения для злостных нарушителей, заявил создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов. Согласно его предложению, первые два случая лечения после запоя должны оплачиваться самими пациентами, а третий срыв — караться полугодовым тюремным сроком.

Эксперт подчеркнул, что текущая система позволяет зависимым получать помощь за счёт государства, что не стимулирует к избавлению от пагубной привычки. Он предложил ввести лечебный суд, который бы обязывал алкоголиков проходить принудительную терапию, осознавая финансовую и уголовную ответственность за повторные нарушения.

«После второго раза человека уже не выпускаем, а сразу отправляем в места заключения на полгода, чтобы он там рукавицы шил, копал, пилил, строгал», — отметил собеседник издания «Абзац».