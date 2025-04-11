Достаточно банки пива: Нарколог объяснил, как вычислить алкоголика

Если человек употребляет хотя бы одну банку пива ежедневно или около того, то это может свидетельствовать о начале алкоголизма, предупредил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Кроме того, по его словам, на зависимость указывает изменение настроения при отсутствии спиртного.

«Раздражительность, тревожность, дискомфорт, которые проходят после выпитого пива, — это признак психологической зависимости. Если человек планировал выпить одну банку, но пьёт две или три, это уже симптом снижения контроля», — подчеркнул эксперт.