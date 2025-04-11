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11 апреля, 11:38

Достаточно банки пива: Нарколог объяснил, как вычислить алкоголика

Нарколог Исаев: Даже одна банка пива в день указывает на алкоголизм

Парочка пьёт пиво вместо того, чтобы читать на Life.ru о вреде алкоголя. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Парочка пьёт пиво вместо того, чтобы читать на Life.ru о вреде алкоголя. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Если человек употребляет хотя бы одну банку пива ежедневно или около того, то это может свидетельствовать о начале алкоголизма, предупредил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Кроме того, по его словам, на зависимость указывает изменение настроения при отсутствии спиртного.

«Раздражительность, тревожность, дискомфорт, которые проходят после выпитого пива, — это признак психологической зависимости. Если человек планировал выпить одну банку, но пьёт две или три, это уже симптом снижения контроля», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что появление ритуала, связанного с выпивкой, отказ от альтернативных способов отдыха и выбор спиртного вместо других форм досуга также должны вызывать беспокойство. Тем не менее проверить наличие зависимости можно с помощью эксперимента, исключив пиво на неделю. Психологический дискомфорт укажет на начало проблемы, заключил собеседник «Газеты.ru».

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Ранее диетолог призвала не запивать шашлык алкоголем, чтобы отдых в кругу близких людей не обернулся серьёзными проблемами со здоровьем. Кстати, в Госдуме предложили ввести самозапрет на покупку горячительных напитков для россиян.

Борис Эльфанд
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