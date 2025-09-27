Школьники из Москвы выиграли шесть медалей на международной олимпиаде по астрономии

Ученики московских школ завоевали все шесть золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии, проходившей в федеральной территории Сириус. Данное заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в интеллектуальных состязаниях принимали участие представители 20 государств. В состав российской команды вошли москвичи, которые показали выдающийся результат. Абсолютной победительницей олимпиады стала Екатерина Чуркина из школы №179, набравшая максимальное количество баллов. Золотые медали также получили Николай Гамынин из лицея имени Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из учреждения №179, Ольга Карасёва из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из «Летово».

«Поздравляю ребят с наградами! Это отличный результат. Желаю новых побед и настоящих открытий в мире науки», — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российские школьники одержали победу на Международной олимпиаде по изменению климата и экологии (IOCE), которая проходила в образовательном центре «Сириус». Ребята заняли первое место в командном зачете, обойдя команды из Индии, Катара и Джибути.