Россиянин Андрей Калина стал девятикратным чемпионом мира по параплаванию
На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре россиянин Андрей Калина одержал победу на стометровке брассом. Соревнования проходят в Сингапуре.
Калина продемонстрировал лучшее время в дистанции, преодолев её за 1 минуту 08,43 секунды. В категории SB8 (спортсмены с нарушениями физического здоровья) второе место занял Даниил Смирнов, отстав от лидера на 1 минуту 10,72 секунды.
В свои 38 лет Калин может похвастаться впечатляющими достижениями: он девять раз становился чемпионом мира и завоевал семь золотых медалей на Паралимпийских играх. Состязания в Сингапуре завершатся 27 сентября.
А ранее Life.ru сообщал, что россиянка Александра Пищикова выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров. Она набрала 254,4884 балла, что позволило ей занять первое место.
