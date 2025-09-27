Потным вход воспрещён? Юрист рассказала, могут ли пассажира снять с рейса из-за плохого запаха

Авиакомпании обладают правом снять пассажира с рейса из-за устойчивого неприятного запаха, исходящего от него или его багажа. Такое заявление сделала старший юрист Ксения Зайцева в беседе с телеграм-каналом SHOT ПРОВЕРКА.

Эксперт пояснила, что такое решение может быть принято, если запах серьёзно нарушает нормальный ход полёта и доставляет значительный дискомфорт другим людям. При этом она подчеркнула, что авиаперевозчики крайне редко прибегают к данной мере. Чаще подобные инциденты фиксируются в зарубежной практике.

Зайцева добавила, что есть несколько нюансов. Например, резкий запах парфюма, способный вызвать аллергическую реакцию, обычно не считается достаточным основанием для удаления пассажира. Речь идёт именно о сильном и устойчивом неприятном запахе, который делает пребывание на борту невыносимым для окружающих.

Ранее сообщалось, что летающая в Россию авиакомпания Emirates запретит пассажирам использовать на борту внешние аккумуляторы. Меры начнут действовать c 1 октября 2025 года. При этом пронести в самолёт можно будет один пауэрбанк, если он соответствует новым условиям.