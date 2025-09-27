Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 11:49

Потным вход воспрещён? Юрист рассказала, могут ли пассажира снять с рейса из-за плохого запаха

SHOT ПРОВЕРКА: Авиакомпании могут снять пассажира с рейса из-за плохого запаха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zurijeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zurijeta

Авиакомпании обладают правом снять пассажира с рейса из-за устойчивого неприятного запаха, исходящего от него или его багажа. Такое заявление сделала старший юрист Ксения Зайцева в беседе с телеграм-каналом SHOT ПРОВЕРКА.

Эксперт пояснила, что такое решение может быть принято, если запах серьёзно нарушает нормальный ход полёта и доставляет значительный дискомфорт другим людям. При этом она подчеркнула, что авиаперевозчики крайне редко прибегают к данной мере. Чаще подобные инциденты фиксируются в зарубежной практике.

Зайцева добавила, что есть несколько нюансов. Например, резкий запах парфюма, способный вызвать аллергическую реакцию, обычно не считается достаточным основанием для удаления пассажира. Речь идёт именно о сильном и устойчивом неприятном запахе, который делает пребывание на борту невыносимым для окружающих.

Пассажиров авиарейса вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов
Пассажиров авиарейса вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов

Ранее сообщалось, что летающая в Россию авиакомпания Emirates запретит пассажирам использовать на борту внешние аккумуляторы. Меры начнут действовать c 1 октября 2025 года. При этом пронести в самолёт можно будет один пауэрбанк, если он соответствует новым условиям.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar