27 сентября, 11:33

Даже на еду не дают: Узбекская авиакомпания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам

SHOT: Российские сотрудники Air Samarkand три месяца не получают зарплату

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ air.samarkand

Около 50 граждан России заявили, что уже три месяца ждут зарплаты от узбекской авиакомпании Air Samarkand. По их словам, денег не выдают даже на питание и аренду жилья, хотя ещё летом их можно было получить по специальным рапортам. Об этом сообщил SHOT.

Работники утверждают, что задержки начались ещё в июне. Часть персонала, включая российских граждан, уволилась, но некоторые, как они сами отмечают, остались работать «по энтузиазму». По их словам, вместе с долгами по зарплате участились и конфликты с руководством. Аналогичная ситуация уже случалась весной, но тогда коллективу удалось добиться выплат.

Ранее 25 российских артистов цирка на воде пожаловались, что полгода работали на Пхукете без зарплаты. Гимнасты рассказали, что их пригласили в тайский цирк, который возглавляет российский художественный руководитель Яна Шевченко. По контракту им обещали ежемесячно выплачивать по 1700 долларов (около 142 тысяч рублей), однако, как утверждают акробаты, никто так и не получил всю оговорённую сумму.

