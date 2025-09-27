Кадровый кризис: Украина замещает уехавшую молодёжь рабочими из Азии

Украина столкнулась с началом трудовой миграции из азиатских стран на фоне массового оттока молодёжи за границу. Об этом сообщил соучредитель HRD-club Дмитрий Дегтяр в комментарии для украинской службы ВВС.

По словам эксперта, страна уже начала привлекать рабочих из Индии и Бангладеш для замещения вакансий, освободившихся после отъезда молодых украинцев. Среди наиболее востребованных специальностей — разнорабочие, специалисты логистики, водители и сварщики. Дегтяр подчеркнул необходимость упрощения процедуры трудоустройства иностранцев для решения кадрового кризиса.

«Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш», — заявил Дегтяр.

Опросы подтверждают масштаб проблемы: более трети украинских работодателей сообщили о значительной потере сотрудников в возрасте 18-22 лет после открытия границ для этой категории граждан. Доля молодых мужчин, ищущих работу через сервис, сократилась с 16% до 11%.

Как отмечают источники, 70% знакомых респондентов уже покинули страну или планируют сделать это в ближайшее время. Ситуация усугубляется тем, что на фоне военного положения родители массово вывозят несовершеннолетних детей за границу до достижения ими призывного возраста.

Ранее сообщалось о значительном сокращении численности населения Украины, которое уменьшилось практически в два раза с момента провозглашения независимости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что после отмены ограничений на выезд для молодых людей в возрасте 18-22 лет произошло резкое увеличение оттока граждан Украины за границу. Многие представители молодого поколения, включая квалифицированных специалистов и студентов, выбирают постоянное место жительства в странах Европы.