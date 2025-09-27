Режим ЧС федерального уровня ввели в Ростовской области из-за гибели урожая

В Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Причиной стало значительное снижение урожайности, вызванное плохими погодными условиями. Информацию подтвердила пресс-служба правительства региона, ссылаясь на заявление губернатора Юрия Слюсаря. Соответствующее решение было одобрено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», — заявил Слюсарь.

Ростовская область столкнулась с серьёзными последствиями аномальной погоды в 2025 году. Заморозки и засуха уничтожили почти треть посевных площадей региона, что составило 203 тысячи гектаров. Ущерб от стихии оценивается в четыре миллиарда рублей. Ранее режим ЧС был введён в 43 районах из-за заморозков и в 27 — из-за засухи. Всего в регионе пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова раскрыла, как глобальный климатический сдвиг повлиял на Россию. В частности, по её словам, тёплый период года увеличился аж на 10 дней за последние три десятилетия.