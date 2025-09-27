У юного москвича чуть не лопнула почка после операции. Врачи оставили в ней кое-что лишнее

В Москве 15-летний подросток оказался на грани потери почки после неудачной операции в Европейском медцентре, в ходе которой врачи оставили в органе инородные предметы. Об этом сообщил медицинский юрист, директор организации в области медицинского права «Право на Здоровье» Николай Чернышук.

«Сделали УЗИ и обнаружили гидронефроз, это когда моча не выходит из почки и орган раздувается. Врачи утверждали, такое бывает и это нормальное течение послеоперационного периода», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, изначально Максиму провели операцию по соединению мочеточника с мочевым пузырём, а позже удалили катетер. Однако вскоре подросток почувствовал сильные боли, но врачи уверяли, что это нормальная реакция организма. Состояние ухудшалось, и лишь спустя несколько месяцев выяснилось, что при первых вмешательствах хирурги оставили в почке два инородных предмета — предположительно после неудачной установки стента.

Ребёнку пришлось перенести ещё одну операцию, а в итоге ему поставили диагноз гипертония. Из-за проблем со здоровьем Максим перешёл на домашнее обучение. Его мать Светлана заплатила за лечение более трёх миллионов рублей. Сейчас семья требует возврата средств и компенсации морального вреда в размере 100 млн рублей.

