Названа причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой
Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, знакомая зрителям по сериалу «Глухарь» и фильму «Мимино», скончалась из-за проблем с печенью. Об этом сообщил её сын Таир Газиев.
«Причина смерти — хроническая недостаточность печени», — сказал он в беседе с ТАСС.
О смерти Гавриловой стало известно сегодня утром. Ей было 73 года. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в подмосковной Балашихе.
