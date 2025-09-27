Интервидение
27 сентября, 12:22

Названа причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой

Актриса из Глухаря Людмила Гаврилова скончалась из-за проблем с печенью

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, знакомая зрителям по сериалу «Глухарь» и фильму «Мимино», скончалась из-за проблем с печенью. Об этом сообщил её сын Таир Газиев.

«Причина смерти — хроническая недостаточность печени», — сказал он в беседе с ТАСС.

О смерти Гавриловой стало известно сегодня утром. Ей было 73 года. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в подмосковной Балашихе.

