27 сентября, 12:42

Момент убийства президента федерации самбо в Кривом Роге попал на видео

Место убийства Евгения Понырко. Обложка © СВОI Кривой Рог

В Сети появилась видеозапись, зафиксировавшая убийство президента городской федерации самбо Евгения Понырко в Кривом Роге. Инцидент произошёл вечером 26 сентября.

Момент убийства Евгения Понырко. Видео © СВОI Кривой Рог

На опубликованных кадрах видно, как Понырко выходит из своего автомобиля. Спустя несколько минут неизвестный, проходивший по улице, производит несколько выстрелов в президента федерации самбо. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Злоумышленник незамедлительно скрылся с места преступления.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности стрелявшего.

Ранее поступала информация о том, что очевидцы убийства Понырко сообщали о семи выстрелах, прозвучавших в момент ЧП. Прокуратура Украины возбудила уголовное производство по факту умышленного убийства.

Алиса Хуссаин
