Борьба за миллиарды: Отец мэра Уфы полгода не может поделить имущество с экс-супругой

В Уфе продолжается один из самых дорогих разводов в России — крупный башкирский бизнесмен Рафил Мавлиев и его бывшая супруга Эльвира до сих пор делят многомиллиардное имущество. Спор затянулся, и стороны готовы дойти до суда. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Несмотря на то, что Рафил и Эльвира Мавлиевы официально оформили развод в апреле, раздел их совместного имущества все еще не завершен. Мавлиев, являющийся владельцем крупного бизнеса (автомойки, гостиницы и прочее), претендует на большую часть совместно нажитого, включая 100% долей в компаниях «Урал», «Уралсервис» и «Урал+», чья общая стоимость достигает 4 миллиардов рублей. Его сын, Ратмир Мавлиев, является мэром Уфы. Эльвира Мавлиева, в свою очередь, контролирует значительную долю этих активов, в частности, 70% помещений торгового центра «Уралсервис».

По данным источника, Рафил, возможно, пытается обойти процедуру раздела имущества и завладеть долями супруги. Для этого он назначил руководителями подконтрольных фирм третьих лиц, в том числе бывшую домработницу, от чьего имени подал три иска против Эльвиры. Иски, как утверждается, основаны на поддельных документах и создают искусственную задолженность в 300 млн рублей, чтобы погрузить бывшую жену в долги и забрать её активы.

