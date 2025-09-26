Дмитрий Дибров выдвинул бывшей жене два конкретных условия перед разводом
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
Решение о расставании журналиста Дмитрия Диброва с женой Полиной принималось на протяжении нескольких месяцев. Супруги провели множество разговоров, в ходе которых телеведущий пытался понять, насколько серьезны её намерения. Об этом рассказала сама модель в подкасте «Здесь (не) судят».
«У нас были долгие переговорные процессы. Он сказал: «У меня есть два условия, и я тебя отпущу. Первое — это то, что ты лично сама подаёшь на развод. Второе — ты сама разговариваешь с детьми и сообщаешь им о своём решении», — поделилась подробностями бизнесвумен.
Наиболее сложной задачей для Полины стала подготовка к разговору с детьми. Она тщательно спланировала этот процесс, проведя отдельные беседы с 15-летним Александром и с младшими сыновьями — 11-летним Фёдором и 10-летним Ильёй.
«Сейчас говорить, что всё хорошо, — это глупость. Мы до сих пор не понимаем, как это скажется в дальнейшем. Я сама ребёнок развода. Но даже в семь лет я понимала, что так лучше. У каждого из нас есть детские травмы», — заявила Диброва.
Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли брак после 16 лет совместной жизни. Развод был оформлен Одинцовским судом Подмосковья 25 сентября 2025 года в отсутствие самих экс-супругов, которых представляли адвокаты. Дети пары будут жить с матерью, а отец обязан обеспечивать наследников.
