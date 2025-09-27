Интервидение
27 сентября, 13:07

«Операции под ложным флагом»: На Западе раскрыли главную цель Европы против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Главная цель Европы — начать прямую войну с Россией. Об этом в своей соцсети Х заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я действительно считаю, что Европа ещё не готова к войне с Россией. Все эти операции под ложным флагом создают атмосферу напряжённости, чтобы политики могли провести масштабное перевооружение без возражений народа… Их конечная цель — вести прямую войну против России. Они верят, что можно вести ограниченную ядерную войну, что, на мой взгляд, является проявлением их психического расстройства», — написал он.

Политик считает, что подобные планы рано или поздно провалятся, но в конечном итоге европейские лидеры стремятся к прямому военному конфликту с Россией. Мема предупреждает, что если не остановить «поджигателей войны», столкновение может наступить через несколько лет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о реальной угрозе начала третьей мировой войны в случае подтверждения данных о планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом. Дипломат обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
