«Люди, успокойтесь»: В Дагестане посетители ярмарки устроили давку из-за бесплатной еды

Ажиотаж вокруг бесплатной раздачи еды на ярмарке в дагестанском Избербаше обернулся давкой. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал Mash Gor.

Обстановка на ярмарке в дагестанском Избербаше. Видео © Telegram / Mash Gor

На видео запечатлена сцена, где люди, стоящие у стола, вступают в схватку за еду, толкаясь и пытаясь первыми ее взять. Сотрудники, ответственные за раздачу, пытаются успокоить толпу, призывая к порядку и нормальному поведению.

По информации пресс-службы администрации Избербаша, ярмарка, прошедшая 26 сентября, была приурочена мэрией к 75-летию города. Представители администрации заверили, что никаких происшествий не произошло, и они не смогли омрачить атмосферу праздника.

Ранее в Париже случилась невероятная давка из-за раздачи бесплатной жареной курицы. Сомнительная акция была организована популярным французским инфлюенсером Фаресом Сальваторе, где граждан планировалось угостить 1000 порций фастфуда. Однако это привлекло чрезмерное количество участников, что спровоцировало беспорядки на улицах города.