Телефонные аферисты заставили пожилую пару устроить поджог в банке Подольска

Пенсионеры совершили поджог пиротехнических изделий в отделении банка в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Момент ЧП попал на записи камер. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл днем 27 сентября 2025 года в отделении банка на улице Кирова. 74-летний мужчина поджёг коробку с фейерверком, в то время как его 73-летняя супруга снимала всё происходящее на камеру мобильного телефона.

Как выяснилось, пенсионеры действовали по инструкциям телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники обещали помочь пожилым людям вернуть денежные средства, ранее переведённые аферистам.

В результате происшествия пострадавших нет, однако устанавливается точный размер материального ущерба, причинённого финансовому учреждению.

Подольская городская прокуратура взяла на контроль расследование инцидента и проводит проверку по данному факту для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о методиках украинских спецслужб, вовлекающих российских пенсионеров в противоправную деятельность. Специалист раскрыл психологические приёмы, используемые украинскими операторами для манипуляции сознанием пенсионеров. Отмечалось, что злоумышленники эксплуатируют возрастное снижение критического мышления и повышенную доверчивость пожилых людей, отработанными методами превращая их в исполнителей преступлений.