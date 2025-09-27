Шашлычный сезон не задался: Продажи товаров для пикника в России упали из-за холодного лета

Продажи товаров для пикника и шашлыка значительно снизились этим летом из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующую статистику приводит телеграм-канал Mash со ссылкой на данные экспертов.

Потребление мяса для жарки сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек составил около тысячи рублей. Продажи шампуров уменьшились на 6%, а мангалов — на целых 15%. Также на 13% упал спрос на розжиг, из-за использования которого люди часто попадают в ожоговые центры.

Эксперты отметили, что шашлычный сезон в целом не задался из-за холодной и дождливой погоды. Продажи готовых комплектов для пикника показали отрицательную динамику, хотя весной наблюдался рост в размере 15%. Аналитики связывают такие низкие показатели с нежеланием людей мерзнуть и мокнуть на природе в непогоду.

Ранее сообщалось, что бабье лето не вернётся в Москву и область в сентябре. Отмечается, что в последнюю неделю месяца температура опустится ниже климатической нормы, составляя ночью +3…+8 °С, а днём — не выше +10…+12 °С. Тёплые дни могут возникнуть в октябре и даже в ноябре, однако назвать это бабьем летом будет нельзя.