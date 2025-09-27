«Это неприемлемо»: Президент Ирана назвал условие США для отсрочки санкций

Соединённые Штаты Америки готовы были предоставить Ирану трёхмесячную отсрочку от возобновления санкций ООН, если тот передаст всю партию обогащённого урана. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, слова которого приводит издание Al Arabia.

«[США] хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащённый уран, а взамен они дают нам три месяца, что в любом случае неприемлемо», — подчеркнул иранский лидер.

Пезешкиан выразил сомнение в надёжности таких временных договорённостей, отметив, что через несколько месяцев Вашингтон может вновь активировать механизм snapback (мгновенного восстановления санкций СБ ООН) и выдвинуть новые требования. Президент Ирана чётко обозначил позицию Тегерана: если выбирать между неприемлемыми условиями и восстановлением санкций, предпочтительнее второй вариант.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, внесённый Россией и Китаем, который предусматривал шестимесячное продление действия резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, восстановление санкционных мер ООН в отношении Ирана запланировано на на конец текущей недели.