«Это было бы по-мужски»: Монсон призвал западных политиков извиниться перед спортсменами из России

Западные политики должны публично извиниться перед российскими спортсменами за несправедливое отстранение от международных соревнований. Об этом заявил американский боец MMA Джефф Монсон.

Монсон обрушился с критикой на лидеров государств, обвинив их во вмешательстве в спорт и сломанных судьбах спортсменов. Он считает, что политики, виновные в несправедливом отношении к российским атлетам, должны проявить мужество и извиниться, но вместо этого делают вид, что ничего не случилось. По словам бойца, запрет на участие российских атлетов в международных турнирах вызывает недоумение.

«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Это было бы по-мужски. Но ведут себя так, будто ничего не произошло. Теперь некоторые международные федерации допускают (россиян) к участию только в нейтральном статусе, хотя это неправильно. Лидеры стран не должны решать за спортсменов. Это позор», — добавил он в беседе с РИА «Новости».

А ранее IPC проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Таким образом российские паралимпийцы вновь имеют право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием государственной символики.