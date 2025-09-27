Умер актёр из сериала «Тайны следствия» Иовлев

Скончался Александр Иовлев, советский и российский деятель искусства, известный как актёр, режиссёр, композитор, музыкант, педагог и театральный деятель. Об этом сообщили в Театральном центре «За Чёрной речкой».





«Друзья, с прискорбием сообщаем, что 22 сентября на 80-ом году жизни не стало нашего мастера, педагога, актёра, режиссёра, композитора и прекрасного человека Александра Вениаминовича Иовлева. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Вениаминовича», — говорится в некрологе.

О причине смерти актёра не сообщается.

Иовлев родился 4 декабря 1945 года. Он начал свой творческий путь после окончания режиссёрского факультета ЛГИТМиК в 1973 году. Первым местом его работы стал Самарский ТЮЗ, где он занимал должность главного режиссёра. С 1977 по 1997 год Иовлев посвятил себя работе на Ленинградском (позднее Санкт-Петербургском) радио в качестве режиссёра литературно-драматической редакции, параллельно ставя спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты». С 1999 года его карьера продолжилась в «Театре За Чёрной речкой», где он также занимался преподавательской деятельностью в СПбГУ, являясь заместителем директора театральной программы на факультете филологии и искусств.

В его режиссёрском портфолио значатся такие постановки, как «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или тайна трех камней» и другие. Кроме того, Иовлев выступал в качестве композитора некоторых из своих спектаклей. С начала 2000-х годов он также начал сниматься в кино, появившись в таких проектах, как «Тайны следствия», «Омут» и «Тамбовская волчица».