Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 14:38

Путин поздравил актёра Галибина с 70-летнем юбилеем и пожелал ему вдохновения

Александр Галибин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Александр Галибин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Сегодня Народному артисту России Александру Галибину исполняется 70 лет. По этому случаю президент Владимир Путин направил поздравление, отметив его выдающийся талант и самоотверженность в искусстве. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что щедрый талант и постоянное стремление к поиску помогли юбиляру добиться признания в актёрской и режиссёрской профессии. Путин подчеркнул, что Галибин создал коллекцию ярких театральных и кинематографических работ. Президент также выделил успешную реализацию артистом многочисленных телевизионных и культурно-просветительских проектов.

«Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и вдохновения», — отметил глава государства.

Александр Галибин родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде и за свою карьеру сыграл более ста ролей в кино и театре. Его творческая деятельность продолжается уже свыше четырёх десятилетий. В 2023 году артист стал лауреатом премии Президента РФ за вклад в развитие отечественного детского кино.

Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с 75-летием
Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с 75-летием

Сегодня Путин также поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днём независимости республики. Государство отмечает 34-ю годовщину со дня выхода из состава СССР. В поздравлении Путин подчеркнул, что отношения стратегического партнёрства между двумя странами динамично развиваются во всех сферах.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar