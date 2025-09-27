Путин поздравил актёра Галибина с 70-летнем юбилеем и пожелал ему вдохновения

Сегодня Народному артисту России Александру Галибину исполняется 70 лет. По этому случаю президент Владимир Путин направил поздравление, отметив его выдающийся талант и самоотверженность в искусстве. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что щедрый талант и постоянное стремление к поиску помогли юбиляру добиться признания в актёрской и режиссёрской профессии. Путин подчеркнул, что Галибин создал коллекцию ярких театральных и кинематографических работ. Президент также выделил успешную реализацию артистом многочисленных телевизионных и культурно-просветительских проектов.

«Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и вдохновения», — отметил глава государства.

Александр Галибин родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде и за свою карьеру сыграл более ста ролей в кино и театре. Его творческая деятельность продолжается уже свыше четырёх десятилетий. В 2023 году артист стал лауреатом премии Президента РФ за вклад в развитие отечественного детского кино.

Сегодня Путин также поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днём независимости республики. Государство отмечает 34-ю годовщину со дня выхода из состава СССР. В поздравлении Путин подчеркнул, что отношения стратегического партнёрства между двумя странами динамично развиваются во всех сферах.