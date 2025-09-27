Заместителем министра культуры Украины стал открытый гей*
Заместителем министра культуры Украины стал открытый гей* Иван Вербицкий
Открытый гей* Иван Вербицкий занял пост заместителя министра культуры Украины. Обложка © mkip.gov.ua
Открытый гей* Иван Вербицкий занял пост заместителя министра культуры Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Согласно публикации, Вербицкий в 2019 году совершил каминг-аут и на протяжении своей карьеры посвятил себя защите прав секс-меньшинств*.
Ранее сообщалось, что в одном из ночных клубов Киева, где проходила гей-вечеринка*, в разгар веселья внезапно появилась полиция. Задорное настроение и танцы в откровенных нарядах моментально прекратились.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.