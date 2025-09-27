«Получим осенью»: Зеленский рассказал о подарке от Израиля

Владимир Зеленский заявил, осенью Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot от Израиля. Он также сообщил о готовности Киева заключать отдельные контракты на вооружение.

«Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью», — сказал он.

Зеленский добавил, что Киев открыт к отдельным договорам на закупку вооружений, включая дальнобойное оружие, помимо уже заключённого с США соглашения на $90 млрд.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность поставки Украине высокоточных ракетных комплексов большой дальности ATACMS, способных поражать цели в глубине территории России. Такой шаг потребует серьёзного пересмотра существующих ограничений и расширит возможности ВСУ. В ходе сентябрьских переговоров с Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп сообщил о подобной перспективе, но не дал окончательных гарантий.