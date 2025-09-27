«Будет большое шоу»: Рэпер Xzibit назвал дату сольных концертов в Москве и Петербурге

Американский исполнитель Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) сообщил, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге в декабре. Он пообещал, что это будет «большое шоу».

«Сегодня мы приехали для участия в фестивале «Уличный драйв». Мы вернёмся в декабре. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу», — сказал он журналистам.

Музыкант подчеркнул, что недавно выпустил новый альбом King Maker и намерен представить его российской публике.

Ранее сообщалось, что Xzibit изменил свой гастрольный график в США, чтобы включить выступление в Москве. Изначально в списке городов тура значились Сан-Диего, Лас-Вегас и Темпе (Аризона), но в начале сентября появилась информация о возможном концерте в Москве