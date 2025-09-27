Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 14:57

«Будет большое шоу»: Рэпер Xzibit назвал дату сольных концертов в Москве и Петербурге

Рэпер Xzibit сообщил, что проведёт концерты в Москве и Петербурге 3 и 4 декабря

Обложка © ТАСС / Zuma / Chris Williams

Обложка © ТАСС / Zuma / Chris Williams

Американский исполнитель Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) сообщил, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге в декабре. Он пообещал, что это будет «большое шоу».

«Сегодня мы приехали для участия в фестивале «Уличный драйв». Мы вернёмся в декабре. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу», — сказал он журналистам.

Музыкант подчеркнул, что недавно выпустил новый альбом King Maker и намерен представить его российской публике.

Американская звезда Деруло проигнорировал вопросы после 30 часов полёта до Москвы
Американская звезда Деруло проигнорировал вопросы после 30 часов полёта до Москвы

Ранее сообщалось, что Xzibit изменил свой гастрольный график в США, чтобы включить выступление в Москве. Изначально в списке городов тура значились Сан-Диего, Лас-Вегас и Темпе (Аризона), но в начале сентября появилась информация о возможном концерте в Москве

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar