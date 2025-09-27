Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении российских туристов

Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции из-за новостей о массовом отравлении россиян в отеле Dosinia Luxury Resort города Кемер. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

«Также Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию у турецких коллег через каналы, установленные Международными медико-санитарными правилами ВОЗ, и Ассоциации Туроператоров (АТОР)», — написали специалисты.

Представители Роспотребнадзора рекомендуют туристам мыть руки, пить бутилированную воду и тщательно мыть фрукты с овощами. При плохом самочувствии после поездки нужно сразу обращаться к врачу.

Ранее Life.ru рассказывал, что роскошный отдых в пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort обернулся для российских туристов кошмаром массового отравления. Среди пострадавших есть и двухлетний ребёнок, который едва не потерял сознание из-за трёхчасовой задержки медицинской помощи. Многочисленные гости курорта Кемер связывают вспышку кишечной инфекции с питанием в отеле, отмечая, что симптомы проявлялись спустя несколько дней после начала отпуска.