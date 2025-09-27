Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 17:26

Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении российских туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /gd_project

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /gd_project

Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции из-за новостей о массовом отравлении россиян в отеле Dosinia Luxury Resort города Кемер. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

«Также Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию у турецких коллег через каналы, установленные Международными медико-санитарными правилами ВОЗ, и Ассоциации Туроператоров (АТОР)», — написали специалисты.

Представители Роспотребнадзора рекомендуют туристам мыть руки, пить бутилированную воду и тщательно мыть фрукты с овощами. При плохом самочувствии после поездки нужно сразу обращаться к врачу.

Семь детей отравились хлором в бассейне отеля в Анапе, четверо в реанимации
Семь детей отравились хлором в бассейне отеля в Анапе, четверо в реанимации

Ранее Life.ru рассказывал, что роскошный отдых в пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort обернулся для российских туристов кошмаром массового отравления. Среди пострадавших есть и двухлетний ребёнок, который едва не потерял сознание из-за трёхчасовой задержки медицинской помощи. Многочисленные гости курорта Кемер связывают вспышку кишечной инфекции с питанием в отеле, отмечая, что симптомы проявлялись спустя несколько дней после начала отпуска.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar