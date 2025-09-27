Интервидение
27 сентября, 15:43

«Позорное решение»: Украина пришла в бешенство из-за вердикта IPC по российским паралимпийцам

Министерство молодёжи и спорта Украины выразило своё несогласие с решением Международного паралимпийского комитета (IPC) о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР), назвав это решение «позорным». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», — говорится в сообщении организации.

Также украинское министерство обратились к организаторам зимней Олимпиады с призывом не допустить появления российских флагов.

Напомним, ранее IPC проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Таким образом российские паралимпийцы вновь имеют право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием государственной символики.

