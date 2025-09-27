Интервидение
27 сентября, 17:31

«Место сосредоточения ужасов»: Европу обвинили в безразличии к преступлениям Киева в Курске

Посол Мирошник: В Европе закрывают глаза на Курск, ставший местом зверства Киева

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Курск стал символом концентрации зверств, совершённых киевским режимом, однако европейские страны сознательно игнорируют эти преступления. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе дискуссии на фестивале документального кино в Минске.

«Отсюда до Курска не так далеко, и это то место, которое стало местом сосредоточения ужасов. Это ужас, но ещё один ужас заключается в том, что сегодня в Европе стараются этого не видеть, они говорят, что не хотят этого знать, не хотят в этом разбираться», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что документальный фильм Ольги Кирий «Курск. Плечом к плечу» правдиво отражает произошедшие события, хотя даже он не способен передать весь масштаб трагедии. Мирошник констатировал, что европейские политики не желают объективно разбираться в ситуации и знать правду. По его словам, они предпочитают слепо следовать русофобской риторике.

Более того, страны Европы на международных площадках оправдывают предоставление финансовой и военной помощи Киеву тезисом о необходимости защиты от России. Мирошник обвинил европейские правительства в потворстве убийствам гражданского населения и уничтожению населённых пунктов со стороны украинских сил. Он резюмировал, что такая позиция позволяет киевскому режиму продолжать преступные действия.

Стали известны подробности попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что армия Украины заплатила слишком высокую цену за кратковременное вторжение в Курскую область. По его словам, украинская сторона понесла несоизмеримо высокие человеческие потери, так и не достигнув долгосрочных целей.

