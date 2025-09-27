Курск стал символом концентрации зверств, совершённых киевским режимом, однако европейские страны сознательно игнорируют эти преступления. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе дискуссии на фестивале документального кино в Минске.

«Отсюда до Курска не так далеко, и это то место, которое стало местом сосредоточения ужасов. Это ужас, но ещё один ужас заключается в том, что сегодня в Европе стараются этого не видеть, они говорят, что не хотят этого знать, не хотят в этом разбираться», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что документальный фильм Ольги Кирий «Курск. Плечом к плечу» правдиво отражает произошедшие события, хотя даже он не способен передать весь масштаб трагедии. Мирошник констатировал, что европейские политики не желают объективно разбираться в ситуации и знать правду. По его словам, они предпочитают слепо следовать русофобской риторике.

Более того, страны Европы на международных площадках оправдывают предоставление финансовой и военной помощи Киеву тезисом о необходимости защиты от России. Мирошник обвинил европейские правительства в потворстве убийствам гражданского населения и уничтожению населённых пунктов со стороны украинских сил. Он резюмировал, что такая позиция позволяет киевскому режиму продолжать преступные действия.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что армия Украины заплатила слишком высокую цену за кратковременное вторжение в Курскую область. По его словам, украинская сторона понесла несоизмеримо высокие человеческие потери, так и не достигнув долгосрочных целей.