Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в саботаже Дейтонского соглашения и целенаправленном курсе на подрыв государственности Боснии и Герцеговины. С соответствующем заявлением он выступил на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что на Балканах развёрнута масштабная атака на жизненные интересы сербского народа, включая его исконные права. Он назвал действия Запада в регионе вопиющим примером подрыва суверенитета и грубого вмешательства во внутренние дела независимых государств. Лавров добавил, что при этом попирается фундаментальный уставной принцип ООН о необходимости выполнения решений Совета Безопасности.

«Сейчас Запад взял курс и на развал государственности Боснии и Герцеговины, саботируя Дейтонское мирное соглашение», — сказал он.

Руководитель внешнеполитического ведомства указал, что одностороннее признание независимости Косова вразрез с резолюцией 1244 СБ ООН стало покушением на государственное устройство Сербии. По его словам, такая политика создаёт опасный прецедент для всей международной системы. Лавров констатировал систематическое нарушение западными странами ключевых принципов международного права.

Ранее Лавров заявил, что Европа ради поражения России, допускает действия Киева. В том числе, теракты, внесудебные расправы и рискованные диверсии. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё.