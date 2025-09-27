Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 16:37

Лавров: У Киева и его западных спонсоров нет желания договариваться по-честному

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киев и его европейские покровители, похоже, не до конца понимают серьезность текущей ситуации и не проявляют искреннего желания идти на компромисс. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал он.

Лавров заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине
Лавров заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине

Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • ООН
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar