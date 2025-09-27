Киев и его европейские покровители, похоже, не до конца понимают серьезность текущей ситуации и не проявляют искреннего желания идти на компромисс. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал он.

Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС.