«Серьёзно пожалеют»: Лавров предупредил Киев о последствиях при попытке «состряпать провокации»

Россия обладает информацией о попытках Украины организовать провокации и готова нанести серьёзный ответный удар. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«У нас и военная разведка работает, и Служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьёзно пожалеют», — ответил он.

Речь идёт о возможных провокациях под ложным флагом с целью обвинения России. В СМИ появились сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на нашу страну ответственность за эти действия. В МИД РФ заявили, что это может быть реальной угрозой начала третьей мировой войны.