В Дагестане из-за схода селя без транспортного сообщения остались 19 сёл

В Чародинском районе Дагестана сход селевого потока полностью перекрыл автомобильное сообщение с 19 населёнными пунктами. ЧП произошло 27 сентября на 8-м километре дороги местного значения «Цуриб — Арчиб» недалеко от села Магар. Об этом передаёт главк МЧС по региону.

«В результате прошедших дождей сошёл селевой поток на 8 км автодороги местного значения Цуриб — Арчиб вблизи села Магар. Без дорожного сообщения остаются 19 населённых пунктов», — заявили в ГУ МЧС по Дагестану.

В ведомстве добавили, что объездная дорога на этом участке отсутствует. Для местных жителей остаётся возможность передвигаться пешком, а также на мотоциклах и лошадях.

К ликвидации последствий пока не могут приступить, поскольку сход селевой массы продолжается. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в дагестанском селе Кумух из-за мощных дождей произошло частичное обрушение стены крепости, относящейся к XVI-XVIII векам. Глава Лакского района Юсуп Магомедов пообещал, что власти приложат усилия для восстановления исторического объекта.