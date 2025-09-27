В ходе встречи в Белом доме Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Белом доме в четверг обсудили возможные совместные шаги по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта», — сказал Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию вела пресс-служба министерства.

Ранее Эрдоган выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на так называемых «баронов войны». При этом турецкий президент не конкретизировал, какие именно страны или силы он подразумевает под определением. Его выступление подчёркивает активную посредническую роль Анкары в урегулировании международных конфликтов, однако оставляет открытым вопрос о непосредственных объектах критики.