Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на так называемых «баронов войны». Об этом турецкий лидер сообщил в ходе выступления на дипломатическом форуме Bosphorus.

«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира. Сейчас мы предпринимаем аналогичные усилия в Газе», — заявил Эрдоган.

При этом турецкий президент не конкретизировал, какие именно страны или силы он подразумевает под определением «бароны войны». Его выступление подчеркиваёт активную посредническую роль Анкары в урегулировании международных конфликтов, однако оставляет открытым вопрос о непосредственных объектах критики.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении убедить Турцию прекратить закупки российской нефти. Глава Белого дома охарактеризовал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана как жёсткого переговорщика, но отметил наличие между ними конструктивных отношений. Однако Турция сохраняет существующую практику энергозакупок, несмотря на недавнее обращение американского президента. Позиция Анкары относительно сотрудничества с Россией в нефтяной сфере остаётся неизменной.