Министр Чекунов заявил о стратегической важности Арктической зоны для России

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на марафоне «Знание.Первые», подчеркнул исключительную важность Арктической зоны для России. Лекция прошла 27 сентября на центральной площадке просветительского мероприятия в павильоне № 57 «Россия — Моя история» на ВДНХ. Организатором мероприятия выступило Общество «Знание» при поддержке ГК «Росатом».

Чекунков отметил, что Арктика и Дальний Восток занимают более половины территории страны, обладая колоссальными природными ресурсами, включая 10% мировых запасов леса и 20% пресной воды, а также огромные месторождения полезных ископаемых. Он подчеркнул, что именно уникальное географическое положение и богатые природные ресурсы позволили создать на Дальнем Востоке и в Арктике новую экономику, которая сегодня является опорой для всей страны. Министр напомнил, что развитие этих регионов было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век.

Государственный деятель добавил, что Дальний Восток и Арктика выгодно расположены рядом с динамично развивающимися странами Азии, что обусловило «поворот на Восток» в государственной политике. Развитие Арктической зоны стало отдельной государственной задачей. Инвестиционный рост на Дальнем Востоке вдвое превышает показатели по остальной России, а зарплаты на новых предприятиях на 50% выше средних по стране.

«Новые предприятия — это значит новые подходы и технологии. Люди с удовольствием сюда едут. На предприятиях Дальнего Востока интересно работать. Да, суровый климат, низкие температуры, полярные ночи подходят не всем. Но Арктика и Дальний Восток притягивают самых амбициозных, самых образованных и самых смелых. Наверное, это ближе всего к работе в космосе, когда ты прикасаешься к чему-то, чего раньше не было», — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также Чекунков рассказал о мерах, направленных на повышение привлекательности региона, включая развитие городской инфраструктуры, улучшение жилищных условий, расширение доступа к медицине и образованию. Отдельно он отметил увеличение числа студентов из других регионов России на 7% за последние годы.

Подчёркивая стратегическое значение Арктики, Чекунков указал на несколько ключевых факторов: Северный морской путь (кратчайший путь из Европы в Азию), огромные запасы природных ресурсов, влияние на климат планеты и кратчайшие траектории полётов авиации и ракет. Министр также отметил мощный Северный флот, обеспечивающий защиту северных границ России.

Ранее Алексей Чекунков заявил, что решение Владимира Путина о расширении дальневосточной и арктической ипотеки на «вторичку» будет исполнено до нового года. Он подчеркнул, что мера направлена на запуск рынка и создание спроса, особенно в регионах Арктики и небольших населённых пунктах, где не строится новое жильё. Он привёл пример Магаданской области, где ранее не строилось первичного жилья, из-за чего квартиры вторичного фонда стоят очень дорого, несмотря на невысокий уровень качества.